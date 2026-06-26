Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha transferi için rotasını İtalya'ya çevirdi.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, siyah-beyazlılar, Pisa forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu İsak Vural'ı transfer listesine aldı.
GENÇ YILDIZ İÇİN TAKİP BAŞLADI
Teknik heyetin olumlu rapor verdiği genç futbolcunun performansının yakından takip edildiği belirtilirken, transfer şartlarının da masaya yatırıldığı öğrenildi.
Futbol kariyerine Türkiye'de başlayan ve Avrupa'da gelişimini sürdüren İsak Vural'ın, genç yaşına rağmen potansiyeliyle dikkat çektiği ifade edildi.
Beşiktaş yönetiminin önümüzdeki günlerde oyuncu için somut adımlar atıp atmayacağı merak konusu oldu.