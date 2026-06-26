Dehşet veren çifte cinayet: Eski eşini ve yanındaki erkeği öldürdü

Olayın ardından kaçan şüpheli B.K. (66), bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından S.K. ile U.B.'nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.