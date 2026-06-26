Yeniçağ Gazetesi
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Dehşet veren çifte cinayet: Eski eşini ve yanındaki erkeği öldürdü

Erzincan'da bir adam, eski eşini ve yanında bulunan erkeği pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli, polis merkezine giderek teslim oldu.

Kaynak: İHA
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Dehşet veren çifte cinayet: Eski eşini ve yanındaki erkeği öldürdü - Resim: 1

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Erzincan merkez Barbaros Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi.

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Dehşet veren çifte cinayet: Eski eşini ve yanındaki erkeği öldürdü - Resim: 2

İddiaya göre, apartmandan silah sesleri gelmesi ve bir kişinin olay yerinden uzaklaştığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Dehşet veren çifte cinayet: Eski eşini ve yanındaki erkeği öldürdü - Resim: 3

Ekipler, apartmanın üçüncü katındaki dairede yaptıkları incelemede, S.K. (42) ile U.B. (32) isimli erkeğin pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

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Dehşet veren çifte cinayet: Eski eşini ve yanındaki erkeği öldürdü - Resim: 4

Olayın ardından kaçan şüpheli B.K. (66), bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından S.K. ile U.B.'nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Dehşet veren çifte cinayet: Eski eşini ve yanındaki erkeği öldürdü - Resim: 5

Şüpheli B.K.'nın, yaşamını yitiren S.K.'nin eski eşi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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