Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji il il açıkladı: Bir tarafta Ejderha sıcakları, bir tarafta gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji il il açıkladı: Bir tarafta Ejderha sıcakları, bir tarafta gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Haziran cuma hava durumu raporunu açıkladı. Avrupa'yı kasıp kavuran ejderha sıcakları Türkiye'de... Birçok ilde termometreler 39 dereceyi gösteriyor. Karadeniz'de ise sağanak yağış var.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Meteoroloji il il açıkladı: Bir tarafta Ejderha sıcakları, bir tarafta gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 1

Meteoroloji'nin 26 Haziran raporuna göre yurdun bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar hakim olurken, bir bölümünde bunaltıcı sıcaklar etkisini gösterecek.

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Meteoroloji il il açıkladı: Bir tarafta Ejderha sıcakları, bir tarafta gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il açıkladı: Bir tarafta Ejderha sıcakları, bir tarafta gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 3

İşte il il hava durumu raporu:

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Meteoroloji il il açıkladı: Bir tarafta Ejderha sıcakları, bir tarafta gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 4

MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il açıkladı: Bir tarafta Ejderha sıcakları, bir tarafta gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 5

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor

DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il açıkladı: Bir tarafta Ejderha sıcakları, bir tarafta gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 6

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Burdur çevreleri ile Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji il il açıkladı: Bir tarafta Ejderha sıcakları, bir tarafta gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 7

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il açıkladı: Bir tarafta Ejderha sıcakları, bir tarafta gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 8

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il açıkladı: Bir tarafta Ejderha sıcakları, bir tarafta gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il açıkladı: Bir tarafta Ejderha sıcakları, bir tarafta gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 10

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 24°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il açıkladı: Bir tarafta Ejderha sıcakları, bir tarafta gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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