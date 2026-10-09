Kaynak: Diğer

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Göztepe’den 5 milyon avro bedelle Beşiktaş kadrosuna katılan Junior Olaitan, sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarını girmeyi başardı. Hem siyah-beyazlı formayla hem de millî takımda dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki Nijerya asıllı Beninli orta saha oyuncusu, Süper Lig tarihinin en pahalı satışına imza atmaya hazırlanıyor.

MENAJERİNDEN 35 MİLYON AVROLUK TEKLİF SİNYALİ

Almanya ve İngiltere’den önemli kulüplerle temas hâlinde olan Olaitan’ın menajeri, Beşiktaş yönetimine dikkat çeken bir mesaj iletti. Devre arasında 30-35 milyon avro bandında resmi teklifler getirebileceğini belirten menajere, siyah-beyazlı kurmaylardan net bir yanıt geldi. Olaitan’ın takımdaki varlığından son derece memnun olan Beşiktaş yönetimi, olası tekliflerin değerlendirilmesini sezon sonuna bıraktı.

BOEY VE FERDİ'NİN REKORUNU KIRABİLİR

Siyah-beyazlılar ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun 30 milyon avronun üzerinde bir bedelle transfer olması durumunda; Sacha Boey ve Ferdi Kadıoğlu’nu geride bırakarak Süper Lig tarihinin en pahalı satışı olarak kayıtlara geçecek. Öte yandan, yapılan anlaşma gereği Olaitan’ın bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 20’si Göztepe’nin kasasına girecek.

SKOR KATKISI ASİSTLERDEN GELDİ

Beşiktaş formasıyla çıktığı 13 resmi maçta henüz gol sevinci yaşayamayan yetenekli futbolcu, yaptığı 6 asistle takımının bu sezondaki başarısında kilit rol oynadı.

SESSİZ KARŞILAMA DETAYI

Kulübe ilk imza attığında İstanbul’a tek başına gelen Olaitan için taraftarlar sosyal medyada millî ara dönüşü bir karşılama töreni çağrısında bulunmuştu. Ancak yıldız futbolcuyu havalimanında yine yalnızca iki taraftar karşıladı. Beninli milli oyuncu, son olarak Lionel Messi’nin millî formaya veda ettiği tarihi maçta da sahada yer almış ve Arjantinli efsaneyle çektirdiği fotoğrafla gündeme gelmişti.