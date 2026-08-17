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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'e Eyüpspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta yeni transfer Dusan Vlahovic ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlı kulüp, 26 yaşındaki Sırp santrforun lisansını çıkardığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Böylece Vlahovic, resmi maçlarda forma giyebilmesi için gerekli işlemleri tamamlamış oldu.

ÜÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile üç yıllık sözleşme imzalamıştı. Siyah-beyazlı ekip, yeni transferinin lisans işlemlerini de tamamlayarak oyuncuyu resmi kadroya dahil etti.

BEŞİKTAŞ SEZONA İYİ BAŞLADI

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, sezonun ilk resmi maçlarında savunma performansıyla dikkat çekerken, oynadığı beş resmi karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. Siyah-beyazlı ekipte gözler şimdi Vlahovic'in ilk kez forma giyeceği maça çevrildi.