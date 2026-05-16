Beşiktaş’ın forvet oyuncusu Hyeon-gyu Oh, Güney Kore’nin 2026 Dünya Kupası kadrosuna davet edildi. Güney Kore Futbol Federasyonu’nun açıkladığı listede 25 yaşındaki futbolcunun yanı sıra Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Kim Min-jae de yer aldı.

Açıklamaya göre Hyeon-gyu Oh, milli takım kariyerinde şu ana kadar 26 maçta görev alırken 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

Güney Kore, A Grubu’nda Çekya, Meksika ve Güney Afrika ile mücadele edecek.

Kadronun kaleci, savunma, orta saha ve forvet bölümlerinde birçok Avrupa liginde forma giyen oyuncular bulunuyor.

Forvet hattında Hyeon-gyu Oh’un yanı sıra Son Heung-min ve Cho Gue-sung da kadroda yer aldı.