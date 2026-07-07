Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık yapıldı. Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi İlhan Fakılı da antrenmanda takımla birlikte yer aldı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, çalışma öncesinde futbolcularını etrafına toplayarak kısa süreli bir değerlendirme gerçekleştirdi.
İtalyan çalıştırıcı, antrenman süresince oyuncularına sık sık müdahalelerde bulunarak yönlendirmeler yaptı.
Isınma bölümünün ardından yarı sahada çift kale karşılaşmaya geçildi. Basına kapalı bölümde ise taktik organizasyonlara yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.
Hafif ağrısı bulunan Milot Rashica, takım çalışmasına katılmayarak saha kenarında bireysel programını uyguladı.
Beşiktaş Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu, antrenmanı tribünden takip etti.
Siyah-beyazlı ekip, TSİ 18.00'de gerçekleştireceği günün ikinci idmanıyla kamp programını sürdürecek.