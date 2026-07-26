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Beşiktaş, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Serdal Adalı başkanlığındaki siyah beyazlı yönetimin Mısırlı futbolcuya sunduğu teklifin mali detayları da netleşmeye başladı.

TEKLİFİN MALİYETİ 40 MİLYON EURO'YU AŞIYOR

beIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş, 33 yaşındaki Muhammed Salah'a yıllık 15 milyon Euro garanti ücretin yanı sıra yaklaşık 4 milyon Euro performans bonusu içeren iki yıllık bir sözleşme teklif etti.

Sözleşmede imaj haklarına ilişkin özel maddelerin de yer aldığı ve bonusların gerçekleşmesi halinde Salah'ın yıllık kazancının 19 ila 20 milyon Euro seviyesine ulaşabileceği öne sürüldü.

Böylelikle teklifi kabul etmesi halinde Salah'ın Beşiktaş'a iki yıllık toplam maliyetinin 40 milyon Euro'nun üzerine çıkacağı ifade edildi.

GÖZLER SALAH'A ÇEVRİLDİ

Siyah-beyazlı kulübün son teklifini iletmesinin ardından gözlerin Mohamed Salah ve menajeri Ramy Abbas'a çevrildi.

Mısırlı yıldız ve menajerinin, Beşiktaş'ın sunduğu teklifi değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.