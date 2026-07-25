Kaynak: DHA

Kasımpaşa'nın deneyimli orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Kayseri'deki yeni sezon kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu, kamp sürecinden Süper Lig'in zorluklarına, Emre Belözoğlu'ndan Mohamed Salah iddialarına kadar birçok konuda dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

'EMRE HOCA BİZİ İNANILMAZ HAZIRLIYOR'

Yeni sezon hazırlıklarının verimli geçtiğini belirten Kerem Demirbay, "Geçen sezon zor bir dönem geçirdik. Bu sezon hedefimiz kesinlikle alt sıralar değil, yukarılara yerleşmek. Emre hoca benim ağabeyim ama bunu bir kenara koyarsak gerçekten çok iyi bir teknik adam. Bizi inanılmaz iyi hazırlıyor. Mükemmellik istiyor ve bu da sizi her gün daha çok çalışmaya zorluyor." ifadelerini kullandı.

'DAHA ÖNCE NE İSİMLER GELDİ'

Transfer döneminde Mohamed Salah'ın adının Süper Lig ekipleriyle anılmasına ilişkin konuşan Demirbay, Türkiye'nin geçmişte de dünya futbolunun önemli yıldızlarını ağırladığını hatırlattı.

Demirbay, "Salah'a saygım sonsuz. Ama bu lige daha önce de çok önemli oyuncular geldi. Drogba, Sneijder gibi isimler vardı. Emre Belözoğlu, Arda Turan gibi bizim değerlerimiz vardı. Bu yeni başlayan bir durum değil. Uzun zamandır böyle." diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE FUTBOL OYNAMAK KOLAY DEĞİL'

Bundesliga ile Süper Lig'i karşılaştıran 33 yaşındaki futbolcu, "Bundesliga'da oynamak benim için daha kolaydı. Türkiye'de futbol oynamak kolay değil. Burada çok farklı dinamikler var. İyi oynuyorsun, iki yıl seni taşıyor. Kötü oynuyorsun ama en değerli oyuncusun, yine eleştiriliyorsun. İyi oynamıyorsan yerin dibine sokuluyorsun. Almanya'da böyle değildi. Bu yüzden Süper Lig'in kolay bir lig olduğunu düşünmüyorum." dedi.

'BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Kasımpaşa'daki ortamdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kerem Demirbay, "Bu kulübü hak ettiği yerlere taşımak istiyorum. Çok düzenli bir kulüp. Başkanlarımız bize her zaman güven veriyor. 'Biz bir gemideyiz' diyerek destek oluyorlar. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

'GENÇLERDEN DAHA FİT OLMAKTAN ZEVK ALIYORUM'

Genç oyunculara örnek olmaya çalıştığını belirten tecrübeli futbolcu, "Gençlere her zaman çalışmanın önemini anlatıyorum. Ben 33 yaşında olmama rağmen onlardan daha fit, daha güçlü olmak istiyorum. Bundan büyük keyif alıyorum." sözleriyle çalışma disiplinine vurgu yaptı.

TARAFTARA ÇAĞRI YAPTI

Sözlerini Kasımpaşa taraftarına mesaj vererek tamamlayan Kerem Demirbay, "Geçen sezon bizi destekledikleri için teşekkür ediyorum. Bu sezon daha iyi olacağımıza inanıyorum. Çok genç oyuncularımız var. Hata yapacaklar ama onları hemen yargılamasınlar. Birlik olalım, hedeflerimize birlikte ulaşalım." çağrısında bulundu.