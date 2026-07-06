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Beşiktaş’ın orta saha transferi için gündemine aldığı Lorenzo Pellegrini cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Tuttosport’un haberine göre, 29 yaşındaki İtalyan futbolcu, Beşiktaş’ın kendisine yaptığı teklifi reddetti. Deneyimli orta sahanın kariyerine İtalya’da devam etmek istediği belirtildi.

ROMA YENİ SÖZLEŞME HAZIRLIĞINDA

Haberde, Roma yönetiminin Pellegrini ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlamaya yakın olduğu ifade edildi. Tarafların kısa süre içinde resmi imzaları atmasının beklendiği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ ALTERNATİF İSİMLERE YÖNELEBİLİR

Lorenzo Pellegrini transferinin gerçekleşme ihtimalinin ortadan kalkmasının ardından Beşiktaş’ın orta saha takviyesi için alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.