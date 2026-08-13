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UEFA Avrupa Ligi yolunda ilk engeli Midtjylland’ı iki maçta da yenerek geçen temsilcimiz Beşiktaş, play-off bileti için Hradec Kralove ile rövanşta kozlarını paylaşıyor.

Çekya’dan 1-0’lık galibiyetle dönen Siyah Beyazlılar, skor avantajı ve taraftarının desteğiyle 3. Ön Eleme Turu’nu da geçmeyi hedefliyor.

Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan mücadeleyi İsviçreli hakem Urs Schnyder yönetiyor.

TROSSARD İLK KEZ KADRODA

Beşiktaş’ta teknik direktör Vincenzo Italiano yeni transfer Leandro Trossard’a maç kadrosunda yer verdi. Karşılaşmaya yedek başlayan Belçikalı yıldız süre alması halinde ilk kez siyah beyazlı formayla maça çıkacak.

OUATTARA KIRMIZI KART CEZALISI

Hradec Kralove ile deplasmanda oynanan ilk maçta kırmızı kart gören yeni transfer Kassoum Ouattara rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek. 21 yaşındaki Fransız sol bekin yerine Rıdvan Yılmaz ilk 11'de görev yapacak.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE İLK 11’LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Cerny, Salih, Olaitan, Orkun, İlhan, Oh.

Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Ludvicek, Darida, Dancak, Horak, Van Buren, Sloncik, Mihalik

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE CANLI ANLATIM

1' Urs Schnyder'in ilk düdüğüyle Beşiktaş-Hradec Kralove maçı başladı.

HRADEC KRALOVE TEHLİKELİ GELDİ

4' Hradec Kralove tehlikeli geldi. Darida'nın ceza sahası içerisinde çektiği şutta top yan ağlarda kaldı.