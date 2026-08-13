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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile oynayacağı kritik rövanş öncesinde YENİÇAĞ Gazetesi olarak taraftarın nabzını tuttuk. Siyah-beyazlı taraftarlara maçın skorunu, Avrupa hedefini, Leandro Trossard transferini ve olası Kauno Zalgiris eşleşmesini sorduk. Taraftarların büyük bölümü Beşiktaş'ın rahat bir galibiyet alacağını düşünüyor.

"BEŞİKTAŞ RAHAT KAZANIR"

Mikrofon uzattığımız Beşiktaş taraftarlarının büyük bölümü Hradec Kralove karşısında siyah-beyazlıların kazanacağı görüşünde birleşti.

Bir taraftar, mücadeleyi 3-1 Beşiktaş'ın kazanacağını söylerken, gol beklentisini şu sözlerle dile getirdi:

"3-1 biter. Orkun'dan bekliyorum ve İlhan Fakılı'dan bekliyorum golleri."

Tahminini 2-0'lık galibiyetten yana kullanan başka bir taraftar ise,

"Bence 2-0 alacağız maçı. Orkun'un bir golü olacağını düşünüyorum. Ve Oh atar bir tane."

ifadelerini kullandı.

Bir diğer taraftar da yine 2-0'lık skor beklediğini belirterek,

"Bence maç 2-0 sonuçlanır. Golleri de Oh ve Semih Kılıçsoy'dan bekliyorum."

dedi.

Gol tahminlerinde Orkun Kökçü öne çıkarken, bazı taraftarlar Hyeongyu Oh, Semih Kılıçsoy ve İlhan Fakılı'nın da skora katkı vereceğini düşündüklerini söyledi.

AVRUPA LİGİ GÖRÜŞÜ AĞIR BASTI

"Beşiktaş yoluna Avrupa Ligi'nde mi yoksa Konferans Ligi'nde mi devam etmeli?" sorusuna taraftarların büyük çoğunluğu tercihini Avrupa Ligi'nden yana kullandı.

Bir taraftar,

"Avrupa'dan devam etmesi çok daha iyi olur."

derken, bir başka taraftar ise,

"Avrupa Ligi'nde devam etmesi tabii ki iyi olur. Süper Lig'de de aynı şekilde iddialıyız zaten bu sene."

ifadelerini kullandı.

Konferans Ligi'nde daha ileri gidilebileceğini düşünen taraftarlar da vardı.

Bir Beşiktaşlı,

"Gönlüm Avrupa Ligi'nden devam etmesinden yana. Ama Konferans'a da gidersek daha çok ilerleyeceğimizi düşünüyorum."

yorumunu yaptı.

TROSSARD'A GÜVEN TAM

Leandro Trossard transferiyle ilgili soruya verilen cevaplarda ise taraftarların ortak noktası, Belçikalı yıldızın takıma önemli katkı sağlayacağı yönünde oldu.

Bir taraftar,

"Leandro Trossard çok kaliteli bir oyuncu. Süper Lig'in en iyi sol kanadı olduğu için bence kesinlikle katkı verir."



ifadelerini kullanırken, başka bir taraftar ise,

"Bir veya iki kilit pası kesin olacaktır. Güzel de bir orta bekliyoruz."

dedi.

Gol katkısı bekleyen taraftarlar da vardı.

Bir Beşiktaş taraftarı,

"Trossard'ın asist yapması çok muhtemel. Hatta gol bile atabilir."

şeklinde konuşurken, bir başka taraftar ise,

"Son 20-30 dakika ne yapar bilmiyorum ama uzun süreçte çok iyi şeyler çıkaracağını düşünüyorum."

ifadelerini kullandı.

KAUNO ZALGIRIS EŞLEŞMESİNDE DE GÜVEN YÜKSEK

"Beşiktaş turu geçerse Kauno Žalgiris eşleşmesi nasıl sonuçlanır?" sorusuna da taraftarlar oldukça iddialı cevaplar verdi.

Tahminler ağırlıklı olarak 2-1, 2-0 ve 3-0 galibiyetleri üzerinde yoğunlaştı.

Bir taraftar, "2-1 kazanırız gibime geliyor. Orkun Kökçü'nün katkısıyla kazanırız."

derken,

başka bir taraftar ise, "O maçı da rahatça geçebileceğimizi düşünüyorum. 2-0, 3-0 düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bir diğer Beşiktaş taraftarı da, "O maçta da 2-1 bekliyorum. Yine yeneceğimizi düşünüyorum."

sözleriyle siyah-beyazlı ekibe olan güvenini dile getirdi.