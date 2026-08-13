UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Çekya ekibi Hradec Kralove’yi ağırlayan Beşiktaş’ta yeni transfer Leandro Trossard ilk maçına çıktı.

Trossard Beşiktaş formasıyla ilki yaşadı - Resim : 1

Beşiktaş-Hradec Kralove maçında Montella sürpriziBeşiktaş-Hradec Kralove maçında Montella sürpriziSpor

MAÇA YEDEK KULÜBESİNDE BAŞLADI

Arsenal’den 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

ITALIANO 66'DA OYUNA SÜRDÜ

Vincenzo Italiano 66. dakikada Leandro Trossard’ı oyuna sürdü. Trossard’ın sahaya ilk adımını atmasıyla birlikte Beşiktaş tribünlerinden yoğun bir destek geldi.