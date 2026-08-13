UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Çekya ekibi Hradec Kralove’yi ağırlayan Beşiktaş’ta yeni transfer Leandro Trossard ilk maçına çıktı.
MAÇA YEDEK KULÜBESİNDE BAŞLADI
Arsenal’den 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
Leandro Trossard, Beşiktaş formasıyla ilk kez sahada! 🌟🦅 pic.twitter.com/wq1h5jLAlt— S Sport (@ssporttr) August 13, 2026
ITALIANO 66'DA OYUNA SÜRDÜ
Vincenzo Italiano 66. dakikada Leandro Trossard’ı oyuna sürdü. Trossard’ın sahaya ilk adımını atmasıyla birlikte Beşiktaş tribünlerinden yoğun bir destek geldi.