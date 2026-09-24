Anadolu Efes, EuroLeague 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Palau Blaugrana'da oynanan mücadeleye etkili başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 25-16 önde tamamladı.
BARCELONA DEVRE ARASINA ÖNDE GİRDİ
İkinci periyotta oyunun kontrolünü ele alan Barcelona, farkı kapatarak soyunma odasına 45-44'lük üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyrekte yeniden üstünlüğü yakalayan Anadolu Efes, final periyoduna 67-63 önde girmeyi başardı.
Son çeyrekte ise Barcelona karşısında üstünlüğünü koruyamayan Anadolu Efes, mücadeleden 89-82 mağlup ayrılarak EuroLeague'de yeni sezona yenilgiyle başladı.