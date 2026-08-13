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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, özel uçuşlarına ilişkin bilgilerin basına sızdırıldığı iddiası üzerine hukuki süreç başlattı.

Dusan Vlahovic transferiyle dünya çapında ses getiren Beşiktaş'ta Başkan Adalı'nın, uçuş bilgilerinin gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle savcılığa başvurduğu öne sürüldü.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA BAŞVURDU

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; Serdal Adalı, İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali üzerinden gerçekleştirdiği özel uçuşlara ilişkin bilgilerin basına ve kamuoyuna sızdırılması nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Adalı'nın başvurusunda, söz konusu bilgilerin gizli olmasına rağmen üçüncü kişilerle paylaşılmasının araştırılması talep edildi.

'SINIRLI SAYIDA GÖREVLİNİN ERİŞİMİNE AÇIK'

Başvuru dilekçesinde, uçuş bilgilerinin herkesin erişimine açık olmadığına özellikle dikkat çekildi.

Dilekçede şu ifadelerin yer aldığı aktarıldı:

"Serdal Adalı’ya ait uçuş bilgilerinin, yalnızca sınırlı sayıda görevlinin erişimine açık kurumsal sistemler üzerinden basına sızdırılması suretiyle işlenen suçlar hakkında soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması talebimizdir."

SORUŞTURMA TALEBİ

Başvuruyla birlikte uçuş bilgilerine kimlerin eriştiğinin ve söz konusu bilgilerin hangi yolla basına ulaştığının belirlenmesi için soruşturma yürütülmesi talep edildi.

Adalı'nın ayrıca sorumluların tespit edilmesinin ardından haklarında kamu davası açılmasını istediği belirtildi.