Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Vlahovic İstanbul'a geldi: İşte Beşiktaş'a transferi sonrası ilk sözleri...

Vlahovic İstanbul'a geldi: İşte Beşiktaş'a transferi sonrası ilk sözleri...

Beşiktaş, uzun süren transfer görüşmelerinin ardından anlaşmaya vardığı Sırp golcü Dusan Vlahovic'i İstanbul'a getirdi. Siyah beyazlı taraftarlar, yıldız oyuncuya havalimanında coşkulu bir şekilde karşıladı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Vlahovic İstanbul'a geldi: İşte Beşiktaş'a transferi sonrası ilk sözleri... - Resim: 1

Beşiktaş uzun süren transfer görüşmelerinin ardından kadrosuna kattığı Sırp golcü Dusan Vlahovic'e kavuştu.

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Vlahovic İstanbul'a geldi: İşte Beşiktaş'a transferi sonrası ilk sözleri... - Resim: 2

AVRUPA'NIN ÖNEMLİ KULÜPLERİ DEVREDEYDİ

Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservisini eline alan yıldız oyuncuyla Avrupa'nı birçok önde gelen kulübü ilgileniyordu. Siyah Beyazlılar son günlerde girişimlerine hız vererek kısa sürede transferi tamamladı.

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Vlahovic İstanbul'a geldi: İşte Beşiktaş'a transferi sonrası ilk sözleri... - Resim: 3

VLAHOVIC GELMEDEN KAP GELDİ

Vlahovic İstanbul'a gelmeden KAP'a oyuncuyla transfer görüşmelerine başlandığını bildiren Beşiktaş'ın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 26 yaşındaki santrforla 3 yıllık resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Vlahovic İstanbul'a geldi: İşte Beşiktaş'a transferi sonrası ilk sözleri... - Resim: 4

'BEŞİKTAŞ'A GELDİĞİM İÇİN HARİKA HİSSEDİYORUM'

Başkan Serdal Adalı ile birlikte özel uçakla İstanbul'a gelen Vlahovic transferine dair duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Beşiktaş'a geldiğim için harika hissediyorum. Çok gururluyum. Ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Elbette hocamız Vincenzo Italiano'ya da çok teşekkürler."

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Vlahovic İstanbul'a geldi: İşte Beşiktaş'a transferi sonrası ilk sözleri... - Resim: 5

'DUSAN BEKLENTİLERİN FARKINDA'

Serdal Adalı ise transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Camiamıza hayırlı olsun, taraftarımıza hayırlı olsun. Umarım çok faydalı olur. Dusan da camianın ve taraftarın kendinden olan beklentinin farkında. O da eminim ki elinden gelenin en fazlasını gayret edip gösterecek." ifadelerini kullandı.

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Vlahovic İstanbul'a geldi: İşte Beşiktaş'a transferi sonrası ilk sözleri... - Resim: 6

JUVENTUS'TA SON SEZONUNDA ŞANSIZ SAKATLIKLAR YAŞADI

Juventus ile son sezonunda şansız sakatlıklar yaşaması nedeniyle toplam 23 maçta forma giyen Vlahovic 10 gol, 2 asistle oynamıştı.

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Vlahovic İstanbul'a geldi: İşte Beşiktaş'a transferi sonrası ilk sözleri... - Resim: 7

85 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

2021-22 sezonunun devre arasında Fiorentina'dan 85 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında katıldığı Torino ekibinde bugüne kadar 168 maça çıkan Vlahovic, 68 gol, 16 asistlik performans sergiledi.

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Vlahovic İstanbul'a geldi: İşte Beşiktaş'a transferi sonrası ilk sözleri... - Resim: 8

KARİYERİNDE 325 MAÇA ÇIKIP 140 GOL ATTI

Kariyeri boyunca Partizan, Fiorentina ve Juventus formalarıyla toplamda 325 maça çıkan Dusan Vlahovic 140 kez ağları havalandırıp 26 gol pası verdi.

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Vlahovic İstanbul'a geldi: İşte Beşiktaş'a transferi sonrası ilk sözleri... - Resim: 9

41 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Ayrıca Sırbistan Milli Takımı formasını 41 maçta terleten Vlahovic ülkesi adına da 16 gol sevinci yaşadı.

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Vlahovic İstanbul'a geldi: İşte Beşiktaş'a transferi sonrası ilk sözleri... - Resim: 10

PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre; Vlahovic'in piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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