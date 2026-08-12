Vlahovic İstanbul'a geldi: İşte Beşiktaş'a transferi sonrası ilk sözleri...

'DUSAN BEKLENTİLERİN FARKINDA'

Serdal Adalı ise transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Camiamıza hayırlı olsun, taraftarımıza hayırlı olsun. Umarım çok faydalı olur. Dusan da camianın ve taraftarın kendinden olan beklentinin farkında. O da eminim ki elinden gelenin en fazlasını gayret edip gösterecek." ifadelerini kullandı.