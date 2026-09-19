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Kaynak: AA

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında yarın Amed Sportif Faaliyetler karşısında 3 puan arayacak. Siyah-beyazlı ekip, Diyarbakır deplasmanında oynayacağı mücadeleyle ligdeki galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Diyarbakır Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak belirlenirken, mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak.

Süper Lig’de çıktığı son 3 maçtan galibiyetle ayrılarak önemli bir seri yakalayan Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler karşısında da sahadan 3 puanla ayrılıp milli araya galibiyetle girmeyi amaçlıyor.

Trossard'ın durumu belirsiz

Beşiktaş'ta Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde bir oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Siyah-beyazlıların Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard, ağrıları nedeniyle hafta içinde Olimpik Marsilya ile oynanan maçın kadrosunda yer almadı.

Trossard'ın Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyip giymeyeceği, bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

AMED SPORTİF FAALİYETLER İLE LİGDE RANDEVU

Beşiktaş, Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ile ilk kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'e bu sezon yükselen rakibiyle ilk maçını Diyarbakır'da yapacak.

BEŞİKTAŞ, 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ YAKALADI

Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Ligin 2. haftasında önce Alanyaspor'a, daha sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'e 1-0'lık skorlarla kaybeden siyah-beyazlı ekip, ardından galibiyet serisi yakaladı.

Süper Lig'de Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK'yi yenen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde de Olimpik Marsilya'yı mağlup etti.