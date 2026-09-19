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19 Eylül tarihli Resmi Gazete'de dikkat çeken bir karara imza atıldı. BDDK'nın aldığı karar uyarında İran merkezli Bank Mellat Bankası'nın Türkiye'deki faaliyet izinleri iptal edildi. BDDK'nın karar gerekçesi olarak işaret ettiği 71. maddeye göre bankanın kapatılma gerekçesi, “Faaliyetine devamının mevduat ve katılım fonu sahiplerinin hakları ve malî sistemin güven ve istikrarı bakımından tehlike arz ettiğinin ortaya çıkması"

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

Kurulun 18.09.2026 tarihli toplantısında, 18.09.2026 tarih ve E-32521522-101.02.02[61]-203345 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Bank Mellat Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesinin faaliyet izninin 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde kaldırılmasına karar verilmiştir.

5411 SAYILI KAUNUN 71. MADDESİ NE DİYOR?

İlgili kanun şu şekilde ifade ediliyor:

Faaliyetine devamının mevduat ve katılım fonu sahiplerinin hakları ve malî sistemin güven ve istikrarı bakımından tehlike arz ettiğinin ortaya çıkması

BANK MELLAT HAKKINDA

5 Şubat 1981 tarihli 8/2406 No'lu Bakanlar Kurulu kararıyla, Bank Mellat İran'ın yüzde 100 iştirakiyle Türkiye'de faaliyet izni verilen Bank Mellat İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 16 Nisan 1982 tarihinde faaliyete geçmişti. Ardından 15 Ekim 1985'te Ankara Şubesi ve 20 Ekim 1992'de İzmir Şubesi açılmıştı.

Banka tarafından yapılan açıklamada "Bank Mellat İran'ın öne çıkan yurt dışı şubelerinden biri olarak Bank Mellat Türkiye, özellikle iki ülke (İran ve Türkiye'nin) arasındaki ortak ticari alışverişi genişleten ortak projelerine katkısının yanı sıra, yurt içi ekonomik hareketliliğe de hizmet etmektedir" denilmişti.