Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında yarın Erzurumspor FK’ye konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 17.00’de başlayacak ve mücadelede Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.
Ligde geride kalan 5 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan kırmızı-beyazlılar, hanesine yazdırdığı 4 puanla 6. haftaya averaj farkıyla 15. basamakta girdi.
Karadeniz temsilcisi, Erzurumspor FK deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi verecek.
Sakatlıkları süren Elayis Tavsan, Fatih Kaya, Afonso Sousa, Oskar Ohlenschlaeger ve Jaures Assoumou, yarınki karşılaşmada Samsunspor kadrosunda yer alamayacak.