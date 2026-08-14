Yeniçağ Gazetesi
14 Ağustos 2026 Cuma
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi BES fonlarında altın depremi: Tüm dengeler değişti

BES fonlarında altın depremi: Tüm dengeler değişti

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), altının yükselişiyle altın fonlarının payı yüzde 37'yi aşarak tarihi zirveye geldi.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
BES fonlarında altın depremi: Tüm dengeler değişti - Resim: 1

Türkiye'de uzun vadeli tasarrufun en önemli adresi olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 2025 yılına güçlü bir giriş yaptı. Yılın ilk dört ayında sistemdeki toplam katılımcı sayısı 17,3 milyona ulaşırken, fon büyüklüğü 1,4 trilyon TL'yi geride bıraktı.

1 14
BES fonlarında altın depremi: Tüm dengeler değişti - Resim: 2

Enflasyona paralel bir getiri sunan sistemde, yatırımcıların güvenli liman arayışıyla altın fonlarının payı yüzde 37'yi aşarak tarihi bir zirveye yerleşti.

2 14
BES fonlarında altın depremi: Tüm dengeler değişti - Resim: 3

Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) 30 Nisan 2025 tarihli verilerine göre sistemdeki genel durum şu şekilde şekillendi:

3 14
BES fonlarında altın depremi: Tüm dengeler değişti - Resim: 4

Gönüllü BES: Katılımcı sayısı 9 milyon 740 bin 409 kişiye, devlet katkısı dahil fon büyüklüğü ise 1 trilyon 343 milyar TL'ye ulaştı.

4 14
BES fonlarında altın depremi: Tüm dengeler değişti - Resim: 5

Otomatik Katılım Sistemi (OKS): Sistemde 7 milyon 557 bin 851 çalışan yer alırken, fon büyüklüğü 95,1 milyar TL olarak kaydedildi.

5 14
BES fonlarında altın depremi: Tüm dengeler değişti - Resim: 6

Genel toplamda katılımcı sayısı 17 milyon 298 bin 260 kişiye, fon büyüklüğü ise 1 trilyon 438 milyar TL'ye yükseldi.

6 14
BES fonlarında altın depremi: Tüm dengeler değişti - Resim: 7

2024 sonuna kıyasla sistem, 4 ay içinde yaklaşık 197 bin yeni katılımcı (%1,14 artış) kazanırken, fon varlığında yüzde 17'lik bir büyüme yaşandı.

7 14
BES fonlarında altın depremi: Tüm dengeler değişti - Resim: 8

Yılın ilk bölümünde BES havuzundaki ortalama fon getirisi yüzde 13,2 ile yüzde 13,6 seviyesindeki tüketici enflasyonunu (TÜFE) yakından takip etti. Ancak hisse senedi ve faiz piyasalarındaki dalgalanmalar, katılımcıları altına yönlendirdi.

8 14
BES fonlarında altın depremi: Tüm dengeler değişti - Resim: 9

Ekonomim'e konuşan BES Uzmanı Zeynep Candan Aktaş, bu yönelimi şu sözlerle değerlendirdi:

"Hisse ve faiz piyasalarındaki volatilite tüm ilgiyi altına kaydırdı. Katılımcıların altın fonu tercihi ve altın fiyatlarındaki artışla birlikte, sistemdeki altın yatırımlarının payı %37,14'e çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı."

9 14
BES fonlarında altın depremi: Tüm dengeler değişti - Resim: 10

Bu dönemde altın ağırlıklı fonların ortalama getirisi yüzde 35,81 ile zirveye otururken, hisse senedi fonları ise yatırımcısına kayıp yaşattı. Aktaş, piyasalardaki düşüşleri "aynı parayla daha fazla fon payı alma" fırsatı olarak değerlendirirken, katılımcılara “Genç ve uzun vadeli yatırımcılar: Altın, döviz ve hisse senedi fonlarıyla portföylerini çeşitlendirmeli. Birikimlerini korumak için kademeli olarak para piyasası fonlarına ve temkinli değişken fonlara geçiş yapmalı” tavsiyesinde bulundu.

10 14
BES fonlarında altın depremi: Tüm dengeler değişti - Resim: 11

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen ise BES ve OKS'nin büyüme ivmesini değerlendirdi. Özellikle gençlerin dijital kanallar üzerinden sisteme yoğun ilgi gösterdiğini belirten Gülen, iş hayatına yeni atılanların OKS sayesinde tasarrufla tanıştığını vurguladı.

11 14
BES fonlarında altın depremi: Tüm dengeler değişti - Resim: 12

Yüksek enflasyonun reel getiriler üzerinde yarattığı baskıya rağmen yüzde 30'luk devlet katkısının sistemi cazip kılmaya devam ettiğinin altını çizen Gülen, yıl sonu beklentilerini şu şekilde özetledi:

12 14
BES fonlarında altın depremi: Tüm dengeler değişti - Resim: 13

“Enflasyonun kontrol altına alınması ve faiz politikalarındaki gelişmeler, BES fon getirilerini doğrudan ve pozitif etkileyecek. 2025 yılı sonunda toplam fon büyüklüğünün 2 trilyon TL'ye ulaşması bekleniyor. Yıl sonu itibarıyla toplam katılımcı sayısının 18 milyonu bulması öngörülüyor.”

13 14
BES fonlarında altın depremi: Tüm dengeler değişti - Resim: 14
14 14
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro