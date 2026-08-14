Türkiye'de uzun vadeli tasarrufun en önemli adresi olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 2025 yılına güçlü bir giriş yaptı. Yılın ilk dört ayında sistemdeki toplam katılımcı sayısı 17,3 milyona ulaşırken, fon büyüklüğü 1,4 trilyon TL'yi geride bıraktı.
BES fonlarında altın depremi: Tüm dengeler değişti
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), altının yükselişiyle altın fonlarının payı yüzde 37'yi aşarak tarihi zirveye geldi.Gülsüm Hülya Sundu
Enflasyona paralel bir getiri sunan sistemde, yatırımcıların güvenli liman arayışıyla altın fonlarının payı yüzde 37'yi aşarak tarihi bir zirveye yerleşti.
Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) 30 Nisan 2025 tarihli verilerine göre sistemdeki genel durum şu şekilde şekillendi:
Gönüllü BES: Katılımcı sayısı 9 milyon 740 bin 409 kişiye, devlet katkısı dahil fon büyüklüğü ise 1 trilyon 343 milyar TL'ye ulaştı.
Otomatik Katılım Sistemi (OKS): Sistemde 7 milyon 557 bin 851 çalışan yer alırken, fon büyüklüğü 95,1 milyar TL olarak kaydedildi.
Genel toplamda katılımcı sayısı 17 milyon 298 bin 260 kişiye, fon büyüklüğü ise 1 trilyon 438 milyar TL'ye yükseldi.
2024 sonuna kıyasla sistem, 4 ay içinde yaklaşık 197 bin yeni katılımcı (%1,14 artış) kazanırken, fon varlığında yüzde 17'lik bir büyüme yaşandı.
Yılın ilk bölümünde BES havuzundaki ortalama fon getirisi yüzde 13,2 ile yüzde 13,6 seviyesindeki tüketici enflasyonunu (TÜFE) yakından takip etti. Ancak hisse senedi ve faiz piyasalarındaki dalgalanmalar, katılımcıları altına yönlendirdi.
Ekonomim'e konuşan BES Uzmanı Zeynep Candan Aktaş, bu yönelimi şu sözlerle değerlendirdi:
"Hisse ve faiz piyasalarındaki volatilite tüm ilgiyi altına kaydırdı. Katılımcıların altın fonu tercihi ve altın fiyatlarındaki artışla birlikte, sistemdeki altın yatırımlarının payı %37,14'e çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı."
Bu dönemde altın ağırlıklı fonların ortalama getirisi yüzde 35,81 ile zirveye otururken, hisse senedi fonları ise yatırımcısına kayıp yaşattı. Aktaş, piyasalardaki düşüşleri "aynı parayla daha fazla fon payı alma" fırsatı olarak değerlendirirken, katılımcılara “Genç ve uzun vadeli yatırımcılar: Altın, döviz ve hisse senedi fonlarıyla portföylerini çeşitlendirmeli. Birikimlerini korumak için kademeli olarak para piyasası fonlarına ve temkinli değişken fonlara geçiş yapmalı” tavsiyesinde bulundu.
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen ise BES ve OKS'nin büyüme ivmesini değerlendirdi. Özellikle gençlerin dijital kanallar üzerinden sisteme yoğun ilgi gösterdiğini belirten Gülen, iş hayatına yeni atılanların OKS sayesinde tasarrufla tanıştığını vurguladı.
Yüksek enflasyonun reel getiriler üzerinde yarattığı baskıya rağmen yüzde 30'luk devlet katkısının sistemi cazip kılmaya devam ettiğinin altını çizen Gülen, yıl sonu beklentilerini şu şekilde özetledi:
“Enflasyonun kontrol altına alınması ve faiz politikalarındaki gelişmeler, BES fon getirilerini doğrudan ve pozitif etkileyecek. 2025 yılı sonunda toplam fon büyüklüğünün 2 trilyon TL'ye ulaşması bekleniyor. Yıl sonu itibarıyla toplam katılımcı sayısının 18 milyonu bulması öngörülüyor.”