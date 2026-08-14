BES fonlarında altın depremi: Tüm dengeler değişti

Bu dönemde altın ağırlıklı fonların ortalama getirisi yüzde 35,81 ile zirveye otururken, hisse senedi fonları ise yatırımcısına kayıp yaşattı. Aktaş, piyasalardaki düşüşleri "aynı parayla daha fazla fon payı alma" fırsatı olarak değerlendirirken, katılımcılara “Genç ve uzun vadeli yatırımcılar: Altın, döviz ve hisse senedi fonlarıyla portföylerini çeşitlendirmeli. Birikimlerini korumak için kademeli olarak para piyasası fonlarına ve temkinli değişken fonlara geçiş yapmalı” tavsiyesinde bulundu.