Kanlı ay tutulması için geri sayım başladı: Bu illerde yaşayanlar şanslı

BATI İLLERİNDEN DAHA NET GÖRÜLECEK

Tutulmanın görülebilme süresi, gözlemcinin bulunduğu konuma göre değişecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Güneş daha erken doğduğu için Ay, batı ufkunda daha kısa sürede kaybolacak. Bu nedenle tutulmanın son evrelerini doğu illerinden çıplak gözle izlemek zorlaşabilecek.

Batı illeri ise gözlem açısından daha avantajlı olacak. İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de Ay, batı ufkunda yaklaşık 06.30-06.40 arasında batacak. Böylece gözlemciler parçalı tutulmanın başlangıç bölümünü daha uzun süre takip edebilecek.