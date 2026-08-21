2026 yılının ikinci önemli astronomi olayı olan kısmi Ay tutulması için geri sayım sürüyor. Halk arasında 'Kanlı Ay' olarak adlandırılan olay sırasında Ay'ın büyük kısmı Dünya'nın koyu gölgesinden geçecek.
Kanlı ay tutulması için geri sayım başladı: Bu illerde yaşayanlar şanslı
28 Ağustos 2026 Cuma günü meydana gelecek kısmi Ay tutulması, Türkiye'den özellikle batı bölgelerinden gözlemlenebilecek. NASA verilerine göre tutulma yerel saatle 05.33'te başlayacak, maksimum evresine ise 07.12'de ulaşacak.Kaynak: Haber Merkezi
TUTULMA SAATLERİ BELLİ OLDU
NASA'nın resmi astronomik verilerine göre tutulma, 28 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde başlayacak. Türkiye yerel saatine göre hesaplanan zamanlar, NASA'nın açıkladığı sürelere 3 saat eklenerek belirleniyor.
Yerel saatle 04.23'te yarı gölgeli evre başlayacak. Saat 05.33'te parçalı tutulma başlayacak ve Ay'ın üzerinde Dünya'nın karanlık gölgesi belirgin hale gelecek. Tutulmanın küresel maksimumu 07.12'de yaşanacak. Bu sırada Ay'ın yüzde 93'ü umbra adı verilen tam gölge içerisinde bulunacak.
Parçalı tutulma 08.51'de sona erecek. Ay tutulmasının Dünya genelindeki tüm evreleri ise yerel saatle 10.01'de tamamlanacak.
BATI İLLERİNDEN DAHA NET GÖRÜLECEK
Tutulmanın görülebilme süresi, gözlemcinin bulunduğu konuma göre değişecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Güneş daha erken doğduğu için Ay, batı ufkunda daha kısa sürede kaybolacak. Bu nedenle tutulmanın son evrelerini doğu illerinden çıplak gözle izlemek zorlaşabilecek.
Batı illeri ise gözlem açısından daha avantajlı olacak. İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de Ay, batı ufkunda yaklaşık 06.30-06.40 arasında batacak. Böylece gözlemciler parçalı tutulmanın başlangıç bölümünü daha uzun süre takip edebilecek.
ÖZEL EKİPMAN ŞART DEĞİL
Güneş tutulmalarının aksine Ay tutulmasını izlemek için koruyucu gözlük ya da özel filtre kullanılması gerekmiyor. 28 Ağustos sabahındaki tutulma çıplak gözle güvenle izlenebilecek.
Daha ayrıntılı gözlem yapmak isteyenler ise Ay yüzeyindeki kraterleri ve gölgenin hareketini incelemek için dürbün veya amatör teleskoptan yararlanabilecek. Uygun hava koşullarında, açık bir gökyüzü gözlem deneyimini daha da kolaylaştıracak ve belirginleştirecek.