Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesindeki suç gelirinin aklandığını açıkladığı dev operasyon kapsamında tutuklanan ve Adana’ya götürülen Rasim Ozan Kütahyalı 3 ay sonra serbest bırakılmıştı.

SERBEST KALMA GEREKÇESİ ORTAYA ÇIKTI

Serbest kalma gerekçesi ise ortaya çıktı. Cumhuriyet Gazetesi’nden Barış Terkoğlu’nun haberine göre; Soruşturma dosyasındaki bilgilerde, Kütahyalı’nın hesaplarına gelen şüpheli para transferleri ile kendi gerçekleştirdiğini beyan ettiği POS çekim işlemleri arasında tarih ve tutar bazında paralellik belirlendi.

Savcılık, Kütahyalı'nın kart çekimi yaptığını iddia ettiği kişilerin kimlik ve iletişim bilgilerini sunması üzerine savunmanın araştırılabilir ve denetlenebilir hale geldiğine kanaat getirerek re'sen tahliye kararı verdi.

Savcılık gerekçesinde şu ifadeler yer aldı;

“Şüphelinin sunduğu dilekçeler incelendiğinde; şüphelinin hesaplarına soruşturma kapsamında şüpheli kabul edilen hesaplardan gönderilen para transferleri ile şüpheli tarafından gerçekleştirildiği bildirilen POS çekim işlemleri arasında tarih ve tutar yönünden paralellik bulunduğuna ilişkin, savunmayı yaklaşık ispata elverişli nitelikte somut tespitlerin sunulduğu görülmüştür. Ayrıca şüphelinin, POS çekim işlemi gerçekleştirdiğini savunduğu kişilerin kimlik ve iletişim bilgileri ile işlemlere ilişkin açıklamaları açıkça ortaya koyduğu, böylelikle savunmasının araştırılabilir ve denetlenebilir hale geldiği anlaşılmıştır.”

NE OLMUŞTU?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 21 ile yayılan geniş çaplı operasyonda, aralarında üç banka yöneticisi, sekiz emniyet personeli ve dört avukatın da yer aldığı çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanmıştı. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de mahkeme kararıyla tedbir konulmuştu.

Gözaltına alındığı ilk anlarda "Bende öyle bir para hareketliliği yok, bir yanlış anlaşılma var" diyerek kendisini savunan Kütahyalı'nın tahliyesi, soruşturmadaki somut evrak kontrolünün ardından gerçekleşmiş oldu.

ETKİN PİŞMANLIĞI REDDETMİŞTİ: BEN BİREYSEL YATIRIMCIYIM

Gözaltı sürecinde ifadesinde Kütahyalı, kendisine teklif edilen etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı kesin bir dille reddetti. Herhangi bir suç örgütüne üye olmadığını savunan Kütahyalı, buna karşın nezarette kaldığı süre boyunca gördükleri neticesinde yürütülen bu operasyonun son derece isabetli bir karar olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

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Soruşturma makamlarının 2021-2024 yılları arasında farklı kişilerden ve ödeme kuruluşlarından hesabına aktarılan, toplamı tensel olarak on milyonlarca lirayı bulan para trafiğine ilişkin sorularını da yanıtlayan Kütahyalı, bu hareketliliği finansal bir yöntemle açıkladı. Söz konusu tutarların kişisel kredi kartlarını döndürmek için yaptığı işlemlere ait olduğunu iddia eden Kütahyalı, komisyonu düşülerek nakit ödeme aldığını ve işlem sayısı fazla olduğu için toplam meblağın yüksek göründüğünü savundu.