2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Portekiz Milli Takımı, özel maçta Şili ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda atılan gollerle Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Portekiz’in gollerini Gonçalo Guedes ve Bruno Fernandes kaydederken, Şili’nin tek golü Lucas Cepeda’dan geldi. Karşılaşmada tempo zaman zaman yükselirken iki takım da net fırsatlar yakaladı.

KIRMIZI KARTLAR MAÇA DAMGA VURDU

Mücadelede Portekiz’den Rafael Leão, Şili’den ise Ivan Román kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Kartların ardından oyunun temposu zaman zaman sertleşti.

BERNARDO SİLVA’DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Maçın ardından gözler Portekizli yıldız Bernardo Silva’ya çevrildi. Tecrübeli futbolcu, geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada birçok seçeneğinin bulunduğunu belirterek, “Barcelona benim için bir seçenek ama henüz karar vermedim. Gerçekten istendiğimi hissettiğim bir takım bulmak istiyorum.” ifadelerini kullandı. Açıklaması ise kısa sürede gündem oldu.