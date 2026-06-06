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Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Portekiz, Lizbon'da oynanan hazırlık maçında Şili ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında tansiyon yükseldi. Şilili Ivan Roman'ın Joao Cancelo'ya yaptığı faulün ardından yaşanan gerginlikte Rafael Leao olaya dahil oldu.

Portekizli yıldız, Roman'a yumruk atınca hakem Zufferli tereddütsüz kırmızı kartına başvurdu. Yaşananların ardından Ivan Roman da kırmızı kart görürken iki takım da mücadeleye 10 kişi devam etti.

PORTEKİZ MAÇI KAZANDI

Öte yanda Portekiz, müsabakayı G. Guedes ve B. Fernandes'in 2. yarıda attığı gollerle 2-1 kazandı. Şili'nin tek golü ise L. Cepeda'dan geldi.