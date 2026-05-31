Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den ayrılan Portekizli futbolcu Bernardo Silva, tatilini Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçiriyor.

Sezon öncesi yorgunluğunu atmak isteyen 31 yaşındaki yıldız oyuncu, dinlenmek için bu tatil beldesini tercih etti.

Silva'nın, Hisarönü Mahallesi'nde yer alan bir otelde konakladığı öğrenildi.

BERNARDO, GALATSARAYLI İŞ İNSANI İLE BULUŞTU

Avrupa transfer piyasasının en çok konuşulan futbolcuları arasında gösterilen Silva, son dönemde Türk kulüpleriyle de adı anılan isimler arasında yer alıyor. Tatil için geldiği ilçede futbolseverlerin ilgi odağı oldu.

Marmaris'teki tatili sırasında bir araya gelmelere de imza atan Portekizli oyuncu, Marmaris Galatasaraylı İş İnsanları Derneği Başkanı İlyas Aktaş ile görüştü.