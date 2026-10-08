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CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Berna Laçin, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Laçin, mahkeme sürecinin ardından serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Laçin, savcılıkta verdiği ifadede suçlamaları kabul etmedi. Sanatçı, söz konusu paylaşımı İzmirlilerin yaşanan gelişme karşısında sakin kalması amacıyla yaptığını belirtti.

Sosyal medya paylaşımındaki sözlerinin farklı biçimde yorumlandığını öne süren Laçin, ifadesinde “Ben hukuksuz yere içeri atılıyorum” dedi.

Laçin'in avukatları ise müvekkillerinin paylaşımında herhangi bir suç unsuru bulunmadığını savunarak serbest bırakılması yönünde talepte bulundu.

Tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Berna Laçin, işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

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