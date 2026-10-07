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Kaynak: Haber Merkezi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması ile ilgili paylaşımları sebebiyle hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan oyuncu Berna Laçin, gözaltına alındığını açıkladı.

'GÖZALTINA ALMAYA GELDİLER VE EVİMDE ARAMA YAPIYORLAR'

Laçin, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda "Gözaltına almaya geldiler ve evimde arama yapıyorlar ne olduğu anlayamadım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesinden sonra sosyal medya hesabından "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" ifadelerini kullandığı paylaşımından sonra harekete geçti. Laçin hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Paylaşımın yapıldığı gün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da Ak Parti'ye katıldı. Tugay'ın parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

'1 SAAT GEÇMEDEN SORUŞTURMA AÇILDI'

Laçin, hakkında soruşturma başlatıldığı haberlerinin ortaya çıkmasının ardından gelişmenin bu kadar kısa sürede yaşanmasına şaşırdığını dile getirdi.

Laçin yaptığı bir diğer paylaşımda, "Bunu attım, sonra çorbayı ocağa koydum, yazmamın üstünden 1 saat geçmeden halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçu ile ilgili soruşturma açıldı dedi gazeteci bir arkadaş" dedi.

Kendisine o sırada resmi bir bildirim ulaşmadığını söyleyen Laçin, haberin doğru olmayabileceğini düşündüğünü belirterek "Açıkçası yalan haberdir diye varsayıyorum" ifadelerini kullandı.