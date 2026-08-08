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Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Lille'in, kaleci rotasyonunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına başladığı iddia edildi.

L'Equipe'in haberine göre Fransız ekibi, birinci kaleci olarak görev yapması beklenen Berke Özer'in arkasına tecrübeli bir alternatif kazandırmayı hedefliyor.

MORY DİAW GÜNDEMDE

Haberde, Lille'in değerlendirdiği isimlerden birinin Le Havre forması giyen Mory Diaw olduğu öne sürüldü.

Senegalli kaleci daha önce PSG B, Mafra, Lokomotiv Plovdiv, FC United Zürich, Lausanne, Clermont ve Rodez formalarını giyerken, Ligue 1 tecrübesiyle dikkat çekiyor.

SEZON PERFORMANSI

Mory Diaw, geride kalan sezonda takımının formasını 30 resmi maçta giydi.

Deneyimli file bekçisi bu karşılaşmalarda 41 gol yerken, 7 maçta kalesini gole kapattı ve sezonu 1 asistle tamamladı.

Lille'in kaleci transferiyle ilgili nihai kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.