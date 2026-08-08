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TBMM Adalet Komisyonunda 17 buçuk saat görüşülen ve büyük tartışmaların yaşandığı çerçeve yasa görüşmeleri sırasında MHP'li Levent Bülbül, İYİ Partili Ayyüce Türkeş'in üzerine yürümüş ve elini defalarca masaya vurmuştu. Çerçeve yasa konusunda AK Partili vekilden itiraf gibi açıklama geldi. Ayyüce Türkeş'e sahip çıkan Tuğrul Türkeş, çerçeve yasa içerisinde teröristlere tolerans gösterildiğini belirtti.

Tuğrul Türkeş'in dikkat çeken paylaşımı şöyle:

ÜZGÜNÜM…

Ülkemizin, milletimizin yarınlarını doğrudan ilgilendiren, bu yönüyle de elbette tartışılması gereken çok kritik bir meselede; kendilerini yetiştirdiğini iddia ettikleri Merhumun ailesine mensup bir hanıma, bir milletvekiline, yalnızca dile getirdiği demokratik eleştiriler nedeniyle sergilenen tahammülsüzlüğü ve saldırgan tavrı dehşet verici buluyorum.

Asgaride, teröristlere gösterilen toleransın onda birinin; kendi ifadeleriyle hiçbir suç işlememiş, hatta herhangi bir örgüt üyeliği dahi bulunmayan bir hanımefendiye ve milletvekiline de gösterilmesini beklerdim.

PKK'lılara siyaset yolunu açacak olan çerçeve yasa, Pazartesi günü Meclis gündemine alınacak ve oylanacak.