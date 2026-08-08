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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin ilk hedefinin Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov olduğu belirtilirken, transferin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı alternatif plan da hazırlandı.

BATRAKOV İÇİN TEKLİF YAPILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Rus ekibinin genç yıldızı Batrakov için 25 milyon euroluk resmi teklif sundu.

Yönetim, Lokomotiv Moskova'nın vereceği yanıtı beklerken transfer görüşmelerini de sürdürüyor.

ALTERNATİF İSİM HAZIR

Galatasaray'ın, Batrakov transferinden olumsuz sonuç çıkması halinde vakit kaybetmeden alternatif planını devreye sokacağı öne sürüldü.

Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların listesindeki bir diğer ismin Rodrigo Mora olduğu ifade edildi.

PORTO İLE ANLAŞMA İDDİASI

Haberde, Galatasaray'ın Rodrigo Mora'nın kiralık transferi konusunda Porto ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Anlaşmanın, oyuncunun belirli sayıda maçta forma giymesi şartına bağlı kiralama modeli üzerinden şekillendiği belirtilirken, transferin Galatasaray'a toplam maliyetinin yaklaşık 10 milyon euro olacağı öne sürüldü.