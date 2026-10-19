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Kaynak: Haber Merkezi

Kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre 25 milyon dolar artarak Ağustos ayı itibarıyla 176,6 milyar dolar kaydetti.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre dış borç, 243,3 milyar dolara yükseldi. Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında azalarak 76,3 milyar dolar kaydetti.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri, bir önceki aya göre yüzde 3,0 oranında azalarak 9,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 0,1 oranında azalışla 19,7 milyar ABD doları olurken, banka hariç mevduatlar yüzde 1,7 oranında artışla 22 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Toplam mevduat yükümlülükleri ise yüzde 4,8 oranında azalarak 25,3 milyar dolar seviyesine gelirken diğer sektörler kaynaklı dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında artarak 74,6 milyar dolar düzeyinde oldu.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri, yüzde 0,8 oranında azalarak 64,5 milyar dolar olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 6,6 oranında artarak 10 milyar dolara geldi.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, dış borç stokunun yüzde 34,0’ını dolar, yüzde 27,1’ini euro, yüzde 25,6’sını Türk lirası ve yüzde 13,3’ünü diğer döviz cinsleri oluşturdu. Kalan vadeye göre KVDB stokunda, mevduat yükümlülükleri 67,0 milyar dolara düşerken, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri 75,1 milyar dolara düştü.