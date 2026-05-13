Milyonlarca vatandaşın 9 günlük bayram tatili planı yapmaya başladığı şu günlerde, ulaşımda en güvenli ve konforlu limanlardan biri olan demir yollarında kapasite artışına gidildi. Bakan Uraloğlu, vatandaşların ailelerine huzurla kavuşabilmesi için tüm planlamaların titizlikle yapıldığını vurguladı.

YÜKSEK HIZLI TRENLERE EK SEFER MÜJDESİ

Özellikle en çok tercih edilen hatlardan biri olan Ankara-İstanbul hattında YHT seferleri artırıldı.

Tarihler: 23-24 Mayıs ve 30-31 Mayıs (Cumartesi-Pazar günleri).

Hareket Saatleri: Ankara’dan saat 11.15’te, İstanbul’dan (Söğütlüçeşme) saat 17.45’te ek seferler kalkacak.

Ek Kapasite: Toplamda 3 bin 864 ek koltuk YHT hattında hizmete girecek.

ANA HAT VE BÖLGESEL TRENLERE 260 EK VAGON

Bakan Uraloğlu, sadece YHT’lerde değil, Türkiye’nin dört bir yanına giden ana hat trenlerinde de vagon ilavesi yapılacağını belirtti. Tatil süresince 260 vagon ilavesiyle 14 bin 800 ek koltuk kapasitesi sağlanacak.

Ek Vagon Eklenecek Başlıca Hatlar:

İzmir Mavi, Konya Mavi, Ege Ekspresi

Güney/Vangölü Ekspresi, Doğu Ekspresi

6 Eylül, 17 Eylül, Pamukkale ve Ankara Ekspresi

Uzunköprü-Halkalı ve Edirne-Halkalı Bölgesel Trenleri

BAKAN URALOĞLU: "HUZURLU KAVUŞMALAR İÇİN TÜM ADIMLARI ATTIK"

Bakan Uraloğlu, demir yollarının konforu ve güvenliği nedeniyle bayramlarda ilk tercih haline geldiğini belirterek, "Ek seferlerden saha personeli takviyelerine kadar gerekli tüm adımları attık. Vatandaşlarımızın sevdiklerine huzur içinde ulaşması için demir yollarımız hizmetinizde olacak" değerlendirmesinde bulundu.