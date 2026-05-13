Yüksek Hızlı Tren (YHT), Marmaray ve Başkentray gibi hatlarda yolculuk yapanların unuttuğu eşyalar, yasal muhafaza sürelerinin dolmasıyla birlikte ekonomiye kazandırılıyor. Görevlilerce tutanak altına alınan ve bir yıl boyunca Kayıp Eşya Büroları'nda bekletilen ürünler için dev bir ihale süreci başlatıldı.

ANKARA GARI’NDA ÜÇ GÜNLÜK DEV İHALE

TCDD, kayıp eşyalar için 20-21-22 Mayıs tarihlerinde eski Ankara Garı Bekleme Salonu’nda açık artırma düzenleyecek. İhale üç ana kategoride gerçekleştirilecek:

Elektronik: Cep telefonları, tabletler, kulaklıklar ve fotoğraf makineleri.

Karma Eşya: Şemsiyeler, kitaplar, saatler ve mutfak gereçleri.

Kıyafet ve Tekstil: Kullanılmamış veya temiz durumdaki tekstil ürünleri.

LİSTEDE YOK YOK: EN ÇOK "GÖZLÜK" UNUTULUYOR

TCDD Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı veriler, Türk yolcusunun trende neler unuttuğunu da komik ve ilginç detaylarla ortaya koydu. Listenin zirvesinde gözlükler yer alırken, mutfak eşyalarının varlığı şaşırttı.

İşte o "Unutulanlar" listesinden bazıları:

1066 adet gözlük

783 kulaklık kutusu ve 294 kulaklık

545 şarj cihazı

78 şemsiye

4 tencere ve 2 borcam

1 dron takımı ve 1 mutfak robotu

21 şeker ölçme cihazı ve 4 tuval.

ÜRÜN LİSTESİ İNTERNETTEN YAYIMLANACAK

Açık artırmaya katılmak veya ürünleri incelemek isteyen vatandaşlar için listeler bugün itibarıyla (13-14-15 Mayıs tarihlerinde) TCDD Taşımacılık AŞ’nin resmi internet sitesinde yayımlanmaya başladı. Kategorilerine göre sergilenecek olan ürünler, ihale gününe kadar görülebilecek.