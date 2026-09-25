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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Yeni Parti Aksaray Merkez İlçe Başkanı Yasemin Turan Özdemir, yeni dönemde yeniden aday olmayacağını duyurarak görevini bir kadın adaya devretmenin mutluluğunu yaşadığını açıkladı. Özdemir'in ardından Eda Akpınar, Merkez İlçe Başkanlığına adaylığını ilan ederek katılımcı, şeffaf ve demokratik bir örgütlenme anlayışıyla yola çıktıklarını ifade etti.

YENİ PARTİ AKSARAY'DA MERKEZ İLÇE BAŞKANLIĞINDA DEĞİŞİM RÜZGÂRI

Yeni Parti Aksaray Merkez İlçe Teşkilatı'nda kongre süreci öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. Mevcut Merkez İlçe Başkanı Yasemin Turan Özdemir, yeni dönemde aday olmayacağını kamuoyuna açıklarken, teşkilat içerisinde yeni dönemin kadın bir isimle devam edecek olmasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Özdemir'in açıklamasının ardından Eda Akpınar, Yeni Parti Aksaray Merkez İlçe Başkanlığına adaylığını resmen duyurarak, Aksaray'da daha katılımcı ve toplumla iç içe bir siyasi örgütlenme hedeflediklerini açıkladı.

Bu gelişme, parti teşkilatında görev değişiminin yanı sıra kadın temsilinin devam edecek olması bakımından da dikkat çekti.

YASEMİN TURAN ÖZDEMİR: "BAYRAĞI BİR KADIN ADAYIMIZA DEVRETMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM"

Görev sürecini değerlendiren Yasemin Turan Özdemir, yaptığı açıklamada yeniden aday olmayacağını net ifadelerle dile getirdi.

Özdemir açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu dönem Merkez İlçe Başkanlığına aday değilim. Geçirdiğimiz süreçte bir hatam, eksikliğim olduysa affınıza sığınıyorum. Bir kadın ilçe başkanı olarak bayrağı bir kadın adayımıza devretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu süreçte hem dostluğunuza hem de desteklerinize ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum."

Özdemir'in mesajı, görev sürecine ilişkin teşekkür ve veda niteliği taşırken, kadın temsilinin devam etmesinden duyduğu memnuniyet de öne çıktı.

EDA AKPINAR: "YENİ NESİL SİYASET ANLAYIŞI İÇİN ADAYIM"

Mevcut başkanın aday olmayacağını açıklamasının ardından Merkez İlçe Başkanlığı için adaylığını ilan eden Eda Akpınar, kapsamlı bir değerlendirmeyle yeni dönem vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.

Akpınar, yeni bir siyasi anlayışın yalnızca yeni bir parti kurmakla değil, siyaset yapma biçimini değiştirmekle mümkün olduğunu belirterek adaylık kararını şu sözlerle duyurdu:

"Yeni bir siyasi anlayışın yalnızca yeni bir parti kurmakla değil; siyasete bakışımızı, örgütlenme biçimimizi ve toplumla kurduğumuz ilişkiyi değiştirmekle mümkün olduğuna inanıyorum. Bu inanç, sorumluluk ve kararlılıkla Yeni Parti Aksaray Merkez İlçe Başkanlığına adaylığımı kamuoyuna açıklıyorum."

"HALKIN SÖZ SAHİBİ OLDUĞU BİR ÖRGÜTLENME"

Eda Akpınar, açıklamasında Yeni Parti'nin temel hedeflerinden birinin siyaseti dar kadroların ve kişisel çıkarların alanı olmaktan çıkararak halkın karar süreçlerine doğrudan katılımını sağlamak olduğunu ifade etti.

Akpınar, parti örgütünün yalnızca seçim dönemlerinde aktif olan bir yapı olmaması gerektiğini vurgulayarak şu görüşlere yer verdi:

"Parti örgütümüz; Aksaray'ın sorunlarını yerinde dinleyen, araştıran, tartışan ve halkımızın ihtiyaçlarına yönelik somut çözüm önerileri geliştiren sürekli ve canlı bir çalışma alanı olmalıdır."

Bu yaklaşımın, yerel sorunlara sahada çözüm üretmeyi esas alan bir örgütlenme modeli hedeflediğini dile getirdi.

ŞEFFAFLIK, LİYAKAT VE ORTAK AKIL VURGUSU

Adaylık açıklamasında örgütlenme anlayışına ilişkin detaylı mesajlar veren Akpınar, farklı düşüncelere açık bir teşkilat yapısı oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Merkez ilçede;

üyelerin söz hakkının önemsendiği,

liyakatin esas alındığı,

şeffaf yönetimin benimsendiği,

dayanışmanın güçlendirildiği,

ortak aklın ön plana çıkarıldığı

bir teşkilat yapısı oluşturmak için aday olduğunu ifade etti.

"BU BİR MAKAM ARAYIŞI DEĞİL"

Eda Akpınar, adaylığının kişisel bir makam hedefi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini özellikle vurguladı.

Açıklamasında, adaylık kararını şu sözlerle tanımladı:

"Bu adaylığın kişisel bir makam arayışı olmadığını özellikle vurgulamak isterim. Bu adaylık; Yeni Parti fikrinin Aksaray'da örgütlü, katılımcı, demokratik ve toplumla doğrudan ilişki kuran güçlü bir yapıya dönüşmesine katkı sunma iradesidir."

"TAKDİR VE KARAR ÜYELERİNDİR"

Açıklamasının sonunda birlik ve ortak üretim mesajı veren Akpınar, Aksaray'ın geleceğine inandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Aksaray'ın geleceğine, halkımızın gücüne ve ortak akla inanıyorum. Birlikte düşünen, birlikte üreten ve birlikte karar veren bir siyasi anlayışı hep birlikte inşa edeceğiz. Daha güçlü, daha demokratik ve halkla iç içe bir Yeni Parti örgütü için yola çıkıyorum. Takdir ve karar, Yeni Parti üyelerinindir."

KADIN TEMSİLİNİN DEVAM ETTİĞİ KONGRE SÜRECİ

Yeni Parti Aksaray Merkez İlçe Teşkilatı'nda yaşanan bu gelişmeyle birlikte, mevcut başkan Yasemin Turan Özdemir'in görevini yeni dönemde kadın bir aday olan Eda Akpınar'a devretme yönündeki mesajı dikkat çekti.

Kongre sürecine giren teşkilatta, mevcut başkanın yeniden aday olmama kararı ile birlikte Eda Akpınar'ın adaylığını açıklaması, Merkez İlçe Başkanlığı yarışında yeni dönemin önemli gelişmeleri arasında yer aldı. Sürecin devamında son kararı ise Yeni Parti üyelerinin kongrede vereceği ifade edildi.