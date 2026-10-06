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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Merkeze bağlı Bayırköy Belediyesi, belde genelinde zaman içerisinde kullanıma bağlı olarak bozulan ve deforme olan cadde ve sokaklarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri tarafından ihtiyaç duyulan bölgelerde gerçekleştirilen çalışmalarla yol yüzeylerindeki bozulmalar giderilerek ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Bayırköy Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların günlük ulaşımda yaşadığı sorunların önüne geçilmesi amacıyla ihtiyaç tespit edilen noktalarda çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Belediye, daha güvenli ve yaşanabilir bir Bayırköy hedefi doğrultusunda beldenin farklı noktalarındaki bakım ve iyileştirme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.