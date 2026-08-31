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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Bilecik’in Bayırköy Beldesinde Belediye tarafından düzenlenen ve yaz boyunca uzman eğitmenler eşliğinde verilen yüzme, futbol ve voleybol kursları başarıyla tamamlanarak çocuklara sertifikaları takdim edildi.

Çocuklar yaz kursları ile bir yandan yeni beceriler kazanırken, diğer yandan arkadaşlarıyla birlikte spor yaparak yaz tatilini dolu dolu ve eğlenceli bir şekilde geçirdiler.

Kurslara katılan çocuklara sertifikalarını veren Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, “Kurslarımıza katılan tüm çocuklarımızı gönülden tebrik ediyor, emek veren eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Yeni eğitim-öğretim yılında tüm evlatlarımıza başarı, sağlık ve mutluluk diliyorum.” dedi.