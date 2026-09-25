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Kaynak: Haber Merkezi

Bayern Münih'te bu sezon iki maçta baygınlık yaşayan Jamal Musiala'da sakatlık tespit edildi.

SAKATLIK SEBEBİ BELLİ OLDU

Alman devi Bayern Münih, yıldız oyuncunun sağ uyluğunda kas yırtığı tespit edildiğini belirtti.

BAYERN MÜNİH'İN AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Jamal Musiala, Almanya Milli Takımı'nın maçları tamamlanmadan kadrodan ayrılıyor. Alman Futbol Federasyonu, cuma günü yaptığı açıklamada Bayern Münih'in orta saha oyuncusunun sağ uyluğunda kas yırtığı meydana geldiğini duyurdu. 23 yaşındaki futbolcu, perşembe akşamı ısınma sırasında sakatlandı. Musiala, bundan sonraki rehabilitasyon çalışmalarına Bayern Münih'te devam edecek."