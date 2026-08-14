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Kaynak: İHA

Tarihi Bayburt Kalesi'nde yer alan Türk bayrağı ile bayrak direğinde başlatılan yenileme işlemleri tamamlandı.

Yürütülen çalışmaları yerinde gözlemleyen Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, asırlar boyunca pek çok medeniyete kucak açan Bayburt Kalesi'nde şanlı bayrağın gururla süzülmesinin şehir estetiğine anlamlı bir katkı sunduğunu ifade etti.

Şanlı al bayrağın, Bayburt halkının vatan sevdası, özgürlük tutkusu ve müşterek değerlerinin güçlü bir simgesi olduğuna dikkat çeken Vali Eldivan, ay yıldızlı sembolün hem Bayburt göklerinde hem de gönüllerde onurla dalgalanmaya devam edeceğini dile getirdi.