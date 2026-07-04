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Kaynak: İHA

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyü mevkisinde, son dönemde popülasyonu hızla artan yaban domuzları sürü halinde gezerken cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Bölgede daha önce nadiren görülen bu hayvanların, artık kalabalık gruplar halinde dolaşması yerel halkın dikkatini çekiyor.

Açık arazide hızla ilerleyen ve aralarında çok sayıda yavrunun da bulunduğu yaban domuzu sürüsü, köy sakinlerinden Rıdvan Işık tarafından anbean görüntülendi.

Yaban domuzlarının bölgedeki tarım faaliyetlerine büyük ölçüde sekte vurduğunu belirten Rıdvan Işık, yaşadıkları tedirginliği şu sözlerle aktardı:

"Bu bölgede yaban domuzları inanılmaz derecede çoğaldı. Eskiden buralarda hiç domuz görmezdik. Şimdi ise sürü halinde geziyorlar. Ekinlerimize, bağ ve bahçelerimize bazen çok ciddi zararlar verebiliyorlar."

Son yıllarda sayıları hızla artan domuzlar; ekinlerine, meyve bahçelerine ve bağlarına zarar gelmesinden korkan bölge çiftçilerini endişelendirmeye devam ediyor.