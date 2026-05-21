TFF 2. Lig'de şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor, dikkat çeken bir transfer hamlesine imza attı.
BUNDESLIGA 2’DEN GOLCÜ TAKVİYESİ
Ünlü gazeteci Sacha Tavolieri’nin aktardığı bilgilere göre Batman Petrolspor, Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden FC Nürnberg forması giyen Mickael Biron'u satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.
SEZON PERFORMANSI
28 yaşındaki Martinikli forvet, bu sezon Nürnberg formasıyla 13 maçta görev aldı ve düzenli ilk 11 şansı bulmakta zorlandı.