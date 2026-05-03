TFF 2. Lig’de şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükselen Batman Petrolspor’da teknik direktör değişikliği yaşandı. Batman temsilcisi, Serdar Bozkurt ile yollarını ayırdığını duyurdu.

YOLLAR AYRILDI

Batman Petrolspor, yaptığı resmi açıklamayla teknik direktör Serdar Bozkurt ile yolların ayrıldığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA

''Teşekkürler Serdar Bozkurt

Kulübümüz, yaklaşık 1.5 yıldır teknik direktörlük görevini üstlenen Serdar Bozkurt ile karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayırmıştır.

Görev süresi boyunca yalnızca saha sonuçlarıyla değil; karakteri, duruşu ve kulübümüze kattığı aidiyet duygusuyla da iz bırakan hocamız, takımımıza bir play-off finali heyecanı yaşatmış ve ardından gelen şampiyonlukla kulübümüzü 1. Lig’e taşıyarak adını tarihimize yazdırmıştır.

Zorlu süreçlerde gösterdiği liderlik, inanç ve mücadele; camiamızın hafızasında her zaman özel bir yer tutacaktır.

Serdar Bozkurt’a kulübümüze verdiği emekler ve kazandırdığı başarılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.''