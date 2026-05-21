5 yıldız futbolcunun Montella'ya çağrısı sonuçsuz kaldı: Aday kadroya davet almadılar

A Milli Futbol Takımı, tarihi bir başarıya imza atarak 2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele etmeye hak kazandı.
A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası aday kadrosu tartışılırken, Süper Lig’de gösterdiği performansla öne çıkan ve Montella’ya çağrıda bulunan 5 futbolcunun milli takım beklentisi ise karşılık bulmadı. İşte detaylar...Baran Yalçın
“Bizim Çocuklar”, D Grubu’nda Paraguay, Avustralya ve ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, turnuvadaki ilk maçını 14 Haziran’da Avustralya karşısında oynayacak.
Teknik direktör Vincenzo Montella, 35 kişilik geniş aday kadroyu belirlerken, kadroya çağrılan ve çağrılmayan bazı isimler de tartışma konusu oldu.
Öte yandan son dönemde A Milli Takım için Montella’ya hem futbolcular hem de teknik adamlar aracılığıyla mesaj ileten isimler dikkat çekti.
Süper Lig’de bu sezon yıldızlaşan ve performanslarıyla öne çıkan 5 futbolcu için, bazı oyuncuların kendileri bazı teknik direktörlerin ise öğrencileri için Montella’ya doğrudan haber yolladığını görmüştük.
ADİL DEMİRBAĞ-KONYASPOR
Konyaspor formasıyla başarılı bir sezon geçiren Adil Demirbağ, geçtiğimiz günlerde Montella'ya şu mesajı yollamıştı:
“Ben Konyaspor’da Adil oldum. Konyaspor’un menfaatleri doğrultusunda gerçekleşeceğine inanıyorum. Transfer hakkında çok konuşmak istemiyorum. İlk hedefim Dünya Kupası’nda olmak. Hedefim, hayalim var. Orada bulunmak, o havayı solumak belki de oynamak… Nasıl olacak göreceğiz. Montella hocamızın beni çağıracağına inanıyorum. Çünkü ortada bir performans var gerçekten. İnşallah ben Amerika’da, milli takımımızda, ülkemizi temsil etmek istiyorum. Buna her zaman hazırım.”
ÇAYKUR RİZESPOR - MİTHAT PALA
Rizespor formasıyla başarılı bir performans sergileyen 25 yaşındaki Mithat'ın mesajı ise şu şekildeydi:
"Her futbolcunun olduğu gibi benim de öncelikle A Milli Takım hedefim var. İnşallah bunu yakalamak için de gerekli çalışmaları yapıyorum. Milli takıma gitmeyi çok istiyorum. En kısa sürede bunu başaracağımı düşünüyorum. Onun dışında da tabii büyük takımlara gitmek var. Çaykur Rizespor'un yetiştirdiği bir oyuncu olarak, Çaykur Rizespor'u Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde büyük takımlarda da temsil etmek istiyorum. Rize'nin yetiştirdiği bir oyuncu olarak kulübümün de memnun olacağı şekilde hedefim tabii ki büyük takımlara gitmek."
OZAN TUFAN- TRABZONSPOR
Fatih Tekke, Alanyaspor müsabakasının orta saha oyuncusu Ozan Tufan için şu sözleri sarf etmişti: "Geri düştük, zorlandık. Hoca kovduracak maçlar bunlar! İkinci yarıda isteğimiz, arzumuz ile kazanmayı başardık. Böyle maçları daha ciddiye almamız gerekiyor. Herhalde Ozan Tufan'ı artık Milli Takım'a davet ederler. Bugün (dün) sol bek, sağ bek, orta saha, santrfor oynadı. Haftaya da büyük ihtimal stoper oynayacak. Her oynadığı yerde iyi işler çıkardı. Kupayı çok istiyoruz. Herkesin hiçbir şey bilmeden konuşup içerideki onca şeye rağmen buraya kadar gelmemizi kupa ile taçlandırmamız lazım."
UMUT BOZOK - EYÜPSPOR
Bu sezon Eyüpspor formasıyla gösterdiği başarılı performansla takımını ligde tutan forvet oyuncusu Umut Bozok için Teknik Direktörü Atila Gerin'den Montella'ya şu şekilde çağrı gelmişti: "Umut Bozok muhteşem oynuyor. Bizim sistemimizin en önemli parçası. Ondaki yetenek Türkiye’de kimsede yok bana göre. Biz de olması büyük kazanç. Zaten bu ligde gol kralı olmuş bir oyuncu. Umut benim Suarez’im. İnşallah daha iyi olur. Bu performansına biraz daha erken başlayabilseydi, santrfor sıkıntı yaşadığımız bu süreçte milli takımın geniş kadrosunda yer alabilecek bir oyuncuydu. Montella hocamızın da bana göre oyun sistemine uygun bir oyuncu. Fizik ve mental olarak çok hazır olduğunu düşünüyorum. İyi ki bizim takımımızda"
BERKAN KUTLU - KONYASPOR
Devre arasında Galatasaray'dan Konyaspor'a katılan orta saha oyuncusu Berkan Kutlu için Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella’ya seslenmişti. Palut, "Berkan Kutlu inanılmaz oynuyor. İnşallah Dünya Kupası kadrosunaBerkan veya Türk oyuncularımızdan birileri gidebilir. Vincenzo Montella 'Öyle yapsın,
böyle yapsın' demiyorum tabii ki.’’ dedi.