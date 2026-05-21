Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji açıkladı: Fırtına kopacak sağanak yağış şehirleri vuracak
21 Mayıs hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı gerçekleştirdi. İşte detaylar...
Yağışların; Marmara (Edirne, Çanakkale ve Balıkesir hariç), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Ankara’da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Başkentte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklığın 10 ile 21 derece arasında olması tahmin ediliyor.
İzmir’de de parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Kentte bu akşam ve 21 Mayıs Perşembe öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklık 16 ile 26 derece arasında seyredecek.
Yarın dışarı çıkacak yurttaşlar için hava durumu uyarıları önem kazandı. Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre sağanak yağışlar birçok bölgede etkisini gösterecek.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, Marmara (Edirne, Çanakkale ve Balıkesir hariç), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye ediliyor.
İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise yağışların devam ederek etkisini artıracağını, üç saat boyunca gök gürültülü sağanak şeklinde yağacağı, yerelde 20, 30 dakika şeklinde kısa süreli ve yer yer metrekareye 10 ila 15 kilogram şeklinde düşeceğini tahmin ediliyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU 21 MAYIS
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük İstanbul hava tahmin raporu şu şekildedir: