21 Mayıs 2026 Perşembe
Anasayfa Gündem ROK soruşturmasında ayrıntılar ortaya çıktı: Halil Falyalı detayı

Adana merkezli 21 ilde düzenlenen büyük yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunun arkasındaki dev ağ deşifre oldu. Rasim Ozan Kütahyalı’nın (ROK) da bulunduğu soruşturmada yaklaşık 200 milyar liralık şüpheli para hareketi tespit edildi. Halil Falyalı detayı dikkat çekti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmada, aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve örgüt lideri Selahattin Akın Uzun’un da bulunduğu 135 kişi tutuklandı.

FİNANSAL AĞIN BOYUTU DUDAK UÇUKLATTI: 200 MİLYAR TL

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporları, yasa dışı bahis imparatorluğunun finansal büyüklüğünü gözler önüne serdi. Örgütün, elde ettiği suç gelirlerini sisteme sokmak için şu yöntemleri kullandığı belirlendi:

Elektronik para kuruluşları ve sanal POS sistemleri, paravan şirketler, döviz büroları ve kuyumcular, özel yazılım altyapıları, panel sistemleri ve kripto varlıklar.

Siber polis ekiplerinin banka hareketleri, HTS kayıtları ve kripto analizleri üzerinden yaptığı incelemelerde, örgütün devasa bir finansal altyapı kurarak kara parayı sisteme akladığı saptandı.

SORUŞTURMANIN KİLİDİNİ "SERDAL TANAK" AÇTI

Milyarlarca liralık şebekenin çökertilmesini sağlayan süreç, 2024 yılında örgüt üyesi Serdal Tanak’ın evine yapılan bir operasyonla başladı. Evde ele geçirilen 8 ruhsatsız tabanca ve kripto para üretim cihazlarının yanı sıra bir cep telefonuna el konuldu.

Siber polis ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu telefonun şifresini kırmasıyla, örgütün tüm iç yazışmaları, hiyerarşik yapısı ve faaliyet planları gün yüzüne çıktı. Telefonda örgüt üyelerinin "Akın Abi" olarak hitap ettiği kişinin, KKTC bağlantılı Selahattin Akın Uzun olduğu ve Tanak’ın doğrudan ondan talimat aldığı belirlendi.

HALİL FALYALI BAĞLANTISI

Soruşturma dosyasında, KKTC vatandaşı olan örgüt lideri Selahattin Akın Uzun’un, Karadağ ve Kıbrıs hattını operasyon merkezi olarak kullandığı bilgisi yer aldı. Dijital verilerde, Uzun’un 2022 yılında suikasta kurban giden Halil Falyalı ve çevresiyle yakın ilişkide olduğu saptandı.

Örgüt bütçesinden yüzde 70 gibi devasa bir pay alan ve finansal hareketleri günlük raporlarla denetleyen Uzun’un, normal şartlarda Türkiye’ye hiç gelmediği öğrenildi. Polis, şüphelinin bir akrabasının düğünü için İstanbul’a geleceğini tespit edince, 21 ili kapsayan dev operasyonun düğmesine bastı. Uzun, düğün salonuna geçemeden İstanbul’da kıskıvrak yakalandı.

14 Mayıs’ta gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 198 şüpheliden 161'i gözaltına alındı. Mahkeme sürecinin ardından suç şebekesine ait devasa bir servete de el konuldu:

Dev operasyon kapsamında 221 Adet gayrimenkul / taşınmaz, 120 adet lüks otomobil, 3 adet tekneye el konuldu.

Soruşturma kapsamında sadece bahis baronları değil, örgüte zemin hazırlayan isimler de hedef alındı. Hakkında MASAK raporu bulunan Rasim Ozan Kütahyalı'nın yanı sıra, dosyada 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukat yer aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında ROK ve Selahattin Akın Uzun'un da bulunduğu 135 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma derinleşerek sürüyor.

Kaynak: AA / DHA / İHA
