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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Bütün imkânlarımızı şehrimizin, çalışanlarımızın mutluluğuna adadık. Çok zor bir dönemde, çok zor şartlarda, görevimizi yapmanın bilinci ve bu görevin bize verdiği manevi hazla ayakta duruyoruz” dedi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Soğuksu Mahallesindeki yeni hizmet binasını ziyaret eden Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, düzenlenen kahvaltı programında personelle bir araya geldi. Programa, Belediye Başkan Yardımcıları Celal Akaç, Cüneyit Zorlu, Murat Özçilingir, Özer İskender, Ernul Arslan, Şenay Karakaş, Park ve Bahçeler Müdürü Osman Fahrettin Emiroğlu ve müdürlük çalışanları katıldı.

“YENİ HİZMET BİNAMIZ HAYIRLI OLSUN”

Yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Başkan Kaya, “Daha yaşanabilir bir Ortahisar için yaptığınız gayretli çalışmalardan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Yeni binamızdan çalışmalarımızı inşallah daha planlı bir şekilde yürütecek, kentimize en güzel hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum, Allah ayağınızı taşa değdirmesin” diyerek, iş güvenliği kurallarına azami derecede dikkat etmeleri hususunda personele uyarılarda bulundu.

“BÜTÜN İMKÂNLARIMIZI, KENTİMİZİN, ÇALIŞANLARIMIZIN MUTLULUĞUNA ADADIK”

Göreve geldikleri günden itibaren bir aile bilinciyle Ortahisar’a hizmet ettiklerini dile getiren Başkan Kaya, “Bütün imkânlarımızı şehrimizin, çalışanlarımızın mutluluğuna adadık. Çok zor dönemde, çok zor şartlarda şehrimize hizmet ediyor, çok onurlu bir görev yapıyoruz. Büyük hukuksuzlukların, büyük adaletsizliklerin yaşandığı bir dönemde ayakta durmaya çalışıyoruz. Bu görevin bize verdiği manevi hazla ve görevimizi yapmanın bilinciyle ayakta duruyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun” dedi.