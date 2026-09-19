Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Helin Elveren, ekran başarısının yanı sıra sosyal medyadaki yükselişiyle de adından söz ettiriyor.

Kanal D’nin Pazar akşamları izleyiciyle buluşan ‘Daha 17’ dizisinde Deniz karakterine hayat veren oyuncu, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, Ağustos ayında X’te (Twitter) en çok konuşulan kadın oyuncu oldu. Helin Elveren hakkında ay boyunca 104 binden fazla paylaşım yapılması, gördüğü ilgiyi de gözler önüne serdi. Üstelik bu başarı tesadüfi değil. Oyuncu, Temmuz ayında da listenin zirvesine yerleşmişti. Taktını koruyan oyuncu, üst üste ikinci kez zirvede yer almayı başardı. Helin Elveren’in ardından listede Ayça Ayşin Turan, Ceren Ayruk, Sena Mia Kalıp, İpek Çiçek, Özge Yağız, Elçin Zehra İrem, Yüsra Geyik, Nesrin Cavadzade ve Öykü Gürman yer aldı.

Helin Elveren için işler hem ekranda hem de sosyal medyada oldukça yolunda gidiyor. Genç oyuncu, belli ki, sosyal medyanın da nabzını tutmayı başardı. Şimdilik, zirve onun… Bakalım bu yükseliş önümüzdeki aylarda da devam edecek mi?

‘Anksiyete’ ile kendi sınırlarını aşıyor

Bahadır Tatlıöz, müzikal sınırları ve tarzları ortadan kaldıran yeni albümü ‘Anksiyete’nin ilk şarkısı ‘Ego’yu Sony Music Türkiye etiketiyle yayınladı.

Dinamik yapısı ve zengin sound yelpazesiyle dinleyiciyi çok boyutlu bir yolculuğa davet eden albümün habercisi olan ‘Ego’, sıra dışı tarzıyla dikkat çekiyor. Reggaeton ve pop müzik öğelerini buluşturan şarkının sözleri, düzenlemesi ve müziği Bahadır Tatlıöz imzası taşıyor.

Sözleriyle de can alıcı olan şarkı, modern ikili ilişkilerde sıkça karşılaşılan dengesiz duygusal durumları, kibir ve özverisizliği doğrudan ve vurucu bir dille ele alıyor. Şarkı, partnerlerin çelişkilerle örülü ruh halini ve bu durumun yarattığı duygusal tükenmişliği gözler önüne sererken devasa bir egonun gölgesinde kalan bir ilişkinin kaçınılmaz sonunu dinleyiciye sunuyor.

Boğaz’ın hafızası yeniden hayat buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehrin kültür-sanat yaşamına yeni bir müze kazandırdı. Kabataş Transfer Merkezi’nin 2. katında yer alan İstanbul Boğaz Müzesi, sergileme ile güncel sanat üretimini bir araya getiren canlı müze modeliyle İstanbullulara kapılarını açtı.

yüzyıldan Cumhuriyet’in ilk yıllarına Boğaz’da şekillenen yaşamı ve zaman içinde geçirdiği dönüşümü ele alan ‘Mehtabı Sürükledik Sularda: Bir Boğaziçi Hikâyesi’ başlıklı koleksiyon sergisi de ziyaretçilerle buluştu. Küratörlüğünü Ali Kayaalp’in üstlendiği sergi, yüzyıllar boyunca kıyılarında kurulan hayatın şekillendirdiği bir yaşam alanı olarak bakıyor.

Herkes için bir karşılaşma ve üretim alanı sunan İstanbul Boğaz Müzesi, sergilerin yanı sıra ev sahipliği yapacağı etkinlikler ve araştırma projeleriyle İstanbul’a farklı açılardan bakmayı mümkün kılan bir kültür platformu olmayı hedefliyor.