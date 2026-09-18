TRT 1’de 6 sezondur ekrana gelen ‘Teşkilat’ın 7. sezon yayın tarihi açıklandı. Dizi, 20 Eylül Pazar akşamı saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak.

Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer, Buçe Buse Kahraman, Murat Han, Melisa Akman ve Serdar Yeğin’in yer aldığı dizi, yeni isimlerle kadrosunu zenginleştirdi. Dizinin yeni sezonuna Bensu Soral, Selim Bayraktar, Ali Seçkiner Alıcı, Duygu Sarışın, Savaş Özdemir, Damla Colbay, Gökberk Demirci, Ahmet Yıldırım, Ayşen Gürler, Ferhan Vural ve Uğur Yücel dâhil oldu.

Yüksek temposu, nefes kesen operasyonları ve güçlü hikâyesiyle büyük beğeniyle izlenen dizi, reytinglerde ne yapar? Geçen sezona damga vuran en güçlü rakibi ‘Çirkin’ de 2. sezonuyla aynı gün geri dönüyor. Birkaç hafta sonra yarışa ‘Ömür Usta’ da katılacak. ‘Teşkilat’ın kemikleşmiş bir izleyici kitlesi var. Başroller değişiyor, kadrosu yenileniyor ama başarısını hep sürdürüyor. Bu sezon da ‘Teşkilat’ın reytinglere damga vuracağı kanısındayım. Yolu açık olsun.

Yaz dönemini iki set arasında geçirdi

Hülya Diken, bu yaz tatil yapmak yerine iki farklı proje arasında mekik dokuyarak zorlu bir set maratonuna imza attı. Aynı döneme denk gelen iki büyük projeyi başarıyla yürüten oyuncu, temposu yüksek bir yaz sezonunu geride bıraktı.

Psikolojik gerilim türündeki ‘Ahval’ (Ahval: Karanlığın Esiri) sinema filminde başrol oynayarak performansıyla göz dolduran Hülya Diken, aynı süreçte TRT’nin dijital platformu ‘tabii’de yayınlanacak ‘Nizam-ı Mülk’ (Nizamülmülk Altın Çağ) adlı tarihî dönem dizisinde Gülbeyaz karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Aynı anda hem günümüz gerilim filminin başrolünü üstlenip hem de tarihî bir dönem dizisinde rol almanın zorluklarına değinen Hülya Diken, iki farklı seti idare etmenin kolay olmadığını gizlemedi.

5 kıtayı kuşatan küresel bir başarı

Show TV’nin Gold Film imzalı dizisi ‘Kızılcık Şerbeti’, sadece Türkiye’yi değil; dünyayı da kasıp kavuruyor.

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak ile Emre Dinler’in paylaştığı, Türk Televizyon Tarihi’nin en başarılı grafiğine imza atarken 5 kıtada, 100’den fazla ülkede, 20’den fazla dile çevrilerek farklı kültürlerden ve dillerden milyonlarca izleyiciyi aynı heyecanda buluşturmayı başardı.

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği ‘Kızılcık Şerbeti’, Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika’ya uzanan devasa bir coğrafyada izlenme rekorları kırıyor.