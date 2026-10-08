Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Karadere Mahallesi’nde meydana geldi. Başından silahla vurulmuş halde yakınları tarafından özel bir hastaneye getirilen Muhammed Aslanoğlu hayatını kaybetti. Aslanoğlu’nun cenazesi, otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayet şüphelisi olarak A.Ç.A.’yı gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan A.Ç.A., Eskişehir Çocuk Adalet Merkezi’ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen A.Ç.A., Eskişehir Adliyesi’ne getirildi.