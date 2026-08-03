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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Tuba Ar Altunses-Fatih Karaman / Yeniçağ



Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Karakucak Güreşleri, yoğun katılım ve büyük ilgiyle gerçekleştirildi.

Festival havasında geçen organizasyona protokol üyeleri, davetliler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türkiye’nin farklı illerinden gelen pehlivanlar, çeşitli kategorilerde er meydanına çıkarak ata sporu karakucak güreşlerinde kıyasıya mücadele verdi.

Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, organizasyonun ata sporunu yaşatmak, genç nesillere sevdirmek ve kültürel mirası geleceğe taşımak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Bolat, bu tür etkinliklerin ilçenin sosyal ve kültürel hayatına katkı sunduğunu, aynı zamanda Başçiftlik’in tanıtımına önemli destek sağladığını ifade etti.

Gün boyu süren müsabakalarda pehlivanlar er meydanında ter dökerken, vatandaşlar da karşılaşmaları ilgiyle takip etti. Renkli görüntülere sahne olan güreşlerde sporcuların ortaya koyduğu mücadele alkış aldı.

Birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Karakucak Güreşleri, hem sporcuları hem de güreşseverleri bir araya getirerek ilçede unutulmaz bir gün yaşattı.