Barzanilerin haber sitesi ‘DARKA MAZI’da bugün yayınlan “Duran Kalkan’ın yeni meddahlık performansı: Öcalan-Devlet arasındaki son anlaşmayı süslemek” başlıklı yazıda akıl almaz iddialar yer veriliyor, Türkiye’ye dil uzatılıyor. Barzanilerin sesi olarak yayın faaliyetlerini sürdüren sözde haber sitesinde imzasız olarak yayınlanan yazıda “Elimizde bilgiler var Öcalan Türk devletinden izin istemiş ve ‘PJAK yolu ile Doğu Kürdistan üzerinden Türkiye’nin İran etkisini arttıra biliriz’ diye Türk devletine teklifte bulunmuş” iddiasına yer veriliyor.

Yazıda akıl almaz bazı iddialarında yer aldığı çarpıcı bölümler şöyle;

“PKK’nin kurucu üyesi Duran Kalkan’ın 11 Mart günü PKK’nin Avrupa’da yayın yapan Medya Haber kanalında bir röportajı yayınlandı.

İran savaşı vb kritik gündemler nedeni ile herkes röportajda acaba ne var diye de merak etti. Oysa ki, Öcalan’ın 2026 yılında devreye girmesi ile beraber PKK yöneticisi Bayık ve Kalkan gibi isimlerin açıklamalarının pek bir önemi kalmadı. Çünkü onlar ancak Öcalan’ın sözlerini şerh ediyorlar. Aslında meddahlık yapıyorlar.

Meddahlık aslında bir Türk tiyatro geleneğidir. Tek kişilik bir oyundur, genelde bir taklit yapılır veya bir hikâye masal anlatılır. Kalkan’da PKK’nin 50 yıllık hikayesini, evirmiş çevirmiş ve

PKK-İmralı-Devlet hattında dönen ‘İran-PJAK’ tartışmasını kabul edilir sınırlara getirerek anlatmaya çalışmış.

Elimizde bilgiler var Öcalan Türk devletinden izin istemiş ve ‘PJAK yolu ile Doğu Kürdistan üzerinden Türkiye’nin İran etkisini arttıra biliriz’ diye Türk devletine teklifte bulunmuş.

Öcalan açık açık PJAK’ın Türkiye tarafından desteklenmesini, Türkiye’nin Rojhelattan mülteci alıp kamplar kurmasını ve etkili olduğu Azeriler ile PJAK’ın barıştırılmasını istemiş. Öcalan devlete ‘Suriye’de Arap mülteci siyasetini İran’da da uygulayın. Ama Fransa’nın SDG için yaptığını siz yapın. Bu biçimde İsrail’in sınırları değiştirme, Kürdistan kurma siyaseti bloke edebiliriz’ demiş.

Ayrıntılarını burada anlatmayacağız ama sonuç olarak Türk devleti şimdilik bu öneri yerine başka bir politika belirlemiş. Türkiye ise Öcalan’dan şimdilik şunu istemiş, ‘Kürtlerin başka güçlerle ilişkilenmesini engel olun , İran rejimini yıkmaktan geri durulması telkin edin, dış güçlerden gelen teklifleri kuşkulu hale getirin’ ( Bazıları bize diyecek ki ya siz nereden biliyorsunuz böyle söylemiş. Biz arkadaşlar 7 yıldır Darka Mazi’de yazıyoruz. Söylediğimiz tek bir bilgi yanlış çıkmamıştır. )

Duran Kalkan’ın konuşması işte bu görüşmelerin ideolojik- insani güzellemesini yapmak üzerine kurulu bir meddah oyunudur.”